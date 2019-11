1.000 neue Studienplätze für mehr Lehrkräfte in NRW

Um dem akuten Personalmangel an Grundschulen, Förderschulen, in Kitas und in der Pflege zu begegnen, schaffen Land und Hochschulen in NRW rund 1.000 neue Studienplätze. Das Vorhaben wurde vom Landeskabinett abgesegnet und am Mittwoch (13.11.2019) in Düsseldorf vorgestellt.

Neue Studienplätze werden an den Universitäten im Bereich Grundschullehramt, Sonderpädagogik und Sozialpädagogik geschaffen. An den Fachhochschulen wird im Bereich der Pflegepädagogik aufgestockt.