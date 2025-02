Wenn Wohnungen öffentlich gefördert werden, dann gilt für diese Wohnungen ein bestimmter Mietpreis. Der ist festgelegt und soll sich nicht am Markt orientieren – damit auch Menschen mit geringem Einkommen die Chance auf eine Wohnung haben. Hier hat die Politik in den letzten Jahrzehnten allerdings einiges versäumt. Selbstgesteckte Ziele erreichte der Bund zum Beispiel nicht.

Die preisgebundenen Wohnungen sind rar und das trifft vor allem Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen, das am freien Markt nicht ausreicht. Es braucht einen Bauschub, da sind sich alle einig. Doch wer soll den in Gang setzen? Angesichts gestiegener Baukosten sind private Investoren derzeit eher zurückhaltend. Also muss sich Politik etwas einfallen lassen. Denn ohne öffentliche Förderung scheint gerade wenig zu gehen. Schwierig zu kalkulierende Baukosten durch Inflation und der Fachkräftemangel haben Investoren eher abgeschreckt.

2,3 Milliarden für 2025

Jedes Jahr bringt das Land eine neue Richtlinie heraus, die die Weichen stellen soll für neuen geförderten Wohnraum oder auch für die Modernisierung von bereits bestehenden Bauten. Dafür stehen nun 2,3 Milliarden Euro in diesem Jahr zur Verfügung. Zudem sind einige Änderungen geplant.