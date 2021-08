Neue Kritik an Umgang mit 12 Jahre altem Laschet-Buch

Das aber könnte aus Sicht der SPD-Opposition problematisch sein. "Das Buch ist damals keine Publikation der Landesregierung gewesen", sagt der medienpolitische Sprecher der Oppositionspartei, Alexander Vogt. Daher sei es auch nicht Aufgabe der Staatskanzlei in dieser Sache für Laschet zu kommunizieren, so Vogt. Tatsächlich hatte Laschet das Buch zwar als damaliger Integrationsminister geschrieben und die Einnahmen gespendet. Allerdings hatte er die dazugehörigen Spendenquittungen privat steuerlich geltend gemacht, was im Jahr 2015 Gegenstand kritischer Berichterstattung war.

SPD sieht unzulässige Aufgabenverteilung

Und damit wäre eine Kommunikation über die Staatskanzlei womöglich unzulässig, da es sich bei dem Buch um eine private Angelegenheit handelt. Die SPD hat deshalb eine kleine Anfrage gestellt, warum zum Beispiel Laschets Stellungnahme zu dem Buch mit dem Briefkopf des Ministerpräsidenten veröffentlicht wurde.

"In der Online-Version seines Buches prangt sogar das CDU-Logo groß auf dem Cover ", so SPD-Mann Vogt. " Hier stellt sich also schon die Frage, warum hier auf Personalressourcen zurückgegriffen wird, die aus Steuergeldern finanziert werden?" Für die Beantwortung der Fragen aus der Opposition hat die Landesregierung nun bis Ende August Zeit.

Auf WDR-Nachfrage heißt es dazu aus der Staatskanzlei, das Landespresse- und Informationsamt übermittele hier lediglich auf Nachfrage die öffentlich bekannte Kommunikation. Ein Sprecher erklärte: " Ministerpräsident Armin Laschet selbst hat nach Eingang eines entsprechenden Hinweises zu seinem Buch in der Staatskanzlei am vergangenen Freitag zu diesem Thema kommuniziert und die Prüfung des Buches angekündigt. "

Stand: 06.08.2021, 13:54