Land stellt neue Agentur für Energie und Klimaschutz vor

Organisatorisch ist die neue "NRW.Energy4Climate" als Gesellschaft des Landes nah am Wirtschaftsministerium angesiedelt. Die Initiative "IN4climate.NRW", die in den vergangenen Jahren ebenfalls im Bereich Energie und Klimaschutz aktiv war, wird als Marke unter dem Dach der neuen Landesgesellschaft fortgeführt. Deren rund 20 Mitarbeiter werden übernommen. Sie können weiter im Wissenschaftspark Gelsenkirchen arbeiten, oder zum Hauptsitz der neuen Landesgesellschaft nach Düsseldorf wechseln, kündigte Reichardt an.

Pinkwart: bisherige Energie-Agentur war "Provisorium"

Nicht fortgeführt wird dagegen die "EnergieAgentur.NRW" mit ihren rund 160 Mitarbeitern. Diese Entscheidung Pinkwarts steht seit Monaten in der Kritik, weil diese Agentur seit mehr als 30 Jahren für das Land Fachwissen vermittelt und überregionale Anerkennung genießt. Pinkwart lobte die bisherige Arbeit der "EnergieAgentur.NRW", bezeichnete deren Organisationsform jedoch als "Provisorium". Von der neuen Landesgesellschaft erhoffe er sich dagegen "starke Kräfte auf festem Grund."

Stand: 20.05.2021, 13:48