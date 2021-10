Mona Neubaur soll Grüne im Landtagswahkampf anführen

Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, soll ihre Partei als Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf anführen. "Wir streben das beste Wahlergebnis aller Zeiten für die Grünen an" , sagte der Co-Landesvorsitzende Felix Banaszak vor Journalisten in Düsseldorf. Die derzeitigen Koalitionsverhandlungen in Berlin nannte er einen "Grund zur Hoffnung" für die Landtagswahlen.

Neubaurs Spitzenkandidatur ist ein gemeinsamer Personalvorschlag der Fraktionsspitze und des Landesvorstands, über den noch ein Landesparteitag im Dezember abstimmen muss. Zur Abstimmung steht dann auch der Entwurf eines 100 Seiten starken Wahlprogramms, der ebenfalls präsentiert wurde.

v.l.n.r. Felix Banaszak, Josefine Paul, Mona Neubauer, Verena Schäffer

Wenig überraschend: Das Thema Klima und die Transformation der Industrie spielen darin eine zentrale Rolle. Auch Umwelt- und Landwirtschaftspolitik, Digitalisierung, die Verkehrswende, Investitionen in Bildung sowie soziale Themen wie etwa Wohnungsbau und die Pflege kommen vor.

NRW klimaneutral

Sie wolle NRW zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen, erklärte Neubaur, die seit sieben Jahren die Grünen als Landesvorsitzende anführt. Ihre neue Aufgabe erfülle sie zugleich mit Demut wie mit Entschlossenheit.