CDU-Abgeordnete verdienen mit Nebenjobs am meisten

Eigentlich werden Landtagsabgeordnete in NRW gut bezahlt: Ihre Abgeordnetenbezüge betragen pro Monat 11.700,67 Euro. Trotzdem verdienen viele Abgeordnete noch einiges hinzu. Von den 199 Abgeordneten haben nach Recherchen des Magazins Westpol 86 einen oder mehrere Nebenjobs. Manche Politiker verdienen rund 150.000 Euro im Jahr zusätzlich. Der Verein Lobbycontrol sieht das kritisch. "Also ich glaube, es ist gut, wenn Abgeordnete eigentlich relativ wenige Nebenjobs haben und sich vor allem auf ihr Mandat konzentrieren," meint Ulrich Müller. Er fürchtet um die Unabhängigkeit der Abgeordneten, und dass sich die Politiker zu wenig um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern.

Klare Transparenzregeln in NRW

Die Transparenzregeln des NRW-Abgeordnetengesetzes geben vor, dass Einkünfte aus Nebentätigkeiten auf der Landtagsseite veröffentlicht werden müssen. Exakt auf Euro und Cent werden jedoch nur Einnahmen aus Aufsichtsratsmandaten und Vorträgen aufgeführt. Für Einkünfte aus anderen Nebenjobs gibt es ein Stufenmodell, das insbesondere in den höheren Stufen eine große Spreizung von mehreren tausend Euro vorsieht. Wenn eine Abgeordnete zum Bespiel 85.000 Euro im Jahr hinzuverdient, fällt sie in Stufe 8. Veröffentlicht wird dann, dass sie zwischen 60.000 und 90.000 Euro verdient hat.

Für die Berechnung der Gesamteinkünfte der NRW-Abgeordneten hat das Magazin Westpol den niedrigsten Wert der jeweiligen Einkommensstufe zugrunde gelegt. Das Ergebnis: Im Jahr 2019 haben die NRW-Parlamentarier mindestens 1,75 Millionen Euro nebenher verdient. Die tatsächlichen Einkünfte der Abgeordneten können aber noch deutlich darüber liegen. Jüngere Zahlen sind noch nicht verfügbar.

Spitzenverdiener bei den Fraktionen

Die größten Zuverdienste erlangten Mitglieder der CDU Fraktion. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen aus Nebentätigkeiten eines CDU-Abgeordneten betrug 13.707,24 Euro - und war damit etwa doppelt so hoch wie beispielsweise das eines SPD-Kollegen. Am wenigsten verdienten Abgeordnete der AfD-Fraktion dazu.

Innerhalb der einzelnen Fraktionen gibt es große Unterschiede. Einige Abgeordnete haben gar keine Nebentätigkeiten, andere nur in sehr geringem Umfang, manche verdienen dagegen mehr als 100.000 Euro im Jahr. Bei der SPD gehörte in 2019 Martin Börschel mit mindestens 126.413 Euro zu den Spitzenverdienern, bei der FDP verdiente Ralph Bombis als Geschäftsführer von Pflegeeinrichtungen mindestens 75.000 hinzu und in der CDU-Fraktion gehörten die Abgeordneten Bernd Krückel (mindestens 128.725 Euro), Gregor Golland (mindestens 141.411 Euro) und Frank Boss (148.155 Euro) zu den Topverdienern.

CDU sieht kein Problem

Die Ausübung eines Nebenjobs ist im NRW-Abgeordnetengesetz ausdrücklich zugelassen. Dies soll sicherstellen, dass die Politiker in der Gesellschaft verwurzelt sind und nach ihrem Mandat wieder ins Berufsleben einsteigen können. Dass die Mitglieder der CDU-Fraktion am meisten hinzuverdienen, erklärt ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Matthias Kerkhoff so: "Das liegt daran, dass wir als Partei der Sozialen Marktwirtschaft auch viele Freiberufler, Unternehmer in unseren Reihen haben und die in der Zeit ihrer Mandatsausübung auch beruflich tätig sind. Das ist völlig in Ordnung."

Die NRW-Grünen kritisieren dagegen grundsätzlich die hohen Einkünfte durch viele Nebenjobs. "Ich arbeite in der Regel 60, 70 Stunden für mein Mandat. Ich wüsste gar nicht, wann ich Nebentätigkeiten machen sollte," sagt Fraktionschefin Verena Schäffer und ergänzt: "Eins ist doch klar: Unser Hauptjob ist es hier, unser Mandat wahrzunehmen."

Nachdem bekannt geworden ist, dass Bundestagsabgeordnete der Union mehrere Hunderttausend Euro Provision durch die Vermittlung von Maskendeals kassiert haben, fordert die SPD auch in NRW strengere Regeln. Jegliche Art von bezahlter Lobbytätigkeit von Parlamentariern müsse verboten werden, meint ihr Fraktionschef Thomas Kutschaty und hat eine Gesetzesinitiative angekündigt. Das Thema Nebentätigkeiten wird den NRW Landtag also noch beschäftigen.