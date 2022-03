Artenschutz: "Licht und Schatten" in NRW

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat ein gemeinsames Eintreten der Gesellschaft für den Schutz von Arten und Lebensräumen gefordert. "Eine intakte Natur ist elementare Lebensgrundlage - sei es als Luftfilter, Wasserspeicher, Garant für gesunde Nahrung, für die nachhaltige Bereitstellung von Rohstoffen oder zum Schutz im Klimawandel", erklärte sie am Dienstag in Düsseldorf.

Artenvielfaltt bedroht, aber teils auch verbessert

Im Alltag bestünden für jeden Einzelnen viele Möglichkeiten, aktiv zum Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen beizutragen, so die Ministerin vor dem Welttag des Artenschutzes am 3. März. Am Dienstag stellte das Ministerium den nach seinen Angaben ersten Naturschutzbericht Nordrhein-Westfalen vor.