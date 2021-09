Nachtragshaushalt beschlossen: Geld für Wiederaufbau soll bald fließen

Die Flutkatastrophe in NRW kam unerwartet - und mit ihr die enormen Kosten, um den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete und die Unterstützung der Betroffenen zu finanzieren. Im Haushaltsplan für 2021 kamen diese Posten naturgemäß nicht vor. Daher musste der Landtag am Donnerstag einen Nachtragshaushalt beschließen.

Ein Teil des nötigen Geldes zum Wiederaufbau in den Hochwassergebieten kommt vom Bund: Von den insgesamt 30 Milliarden Euro aus der "Aufbauhilfe 2021" bekommt Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Landesregierung voraussichtlich bis zu 12,3 Milliarden Euro. Zwei Millarden sind für die Wiederherstellung von Infrastrukturen des Bundes eingeplant - zum Beispiel Autobahnen. Der Rest der Summe geht nach Rheinland-Pfalz.

Um dennoch ihren Anteil an dem Fonds zu tragen, sollen die Länder über einen längeren Zeitraum weniger Umsatzsteuer vom Bund erhalten. Für NRW bedeutet das nach Angaben des Finanzministeriums bis 2050 ein Einnahme-Minus von jährlich etwa 50 Millionen Euro.

Eigenes Gesetz für das Sondervermögen

Für die Verwaltung des Geldes will das Land ein Sondervermögen "Wiederaufbauhilfe NRW 2021" einrichten. Von hier aus soll das Geld an die Betroffenen verteilt werden. Dazu bedarf es allerdings eines eigenen Gesetzes, dem am Donnerstag alle Parteien im Landtag geschlossen zustimmten.

Nach diesem Gesetz ist das Finanzministerium verpflichtet, am Endes eines jeden Jahres eine Jahresrechnung über die Verwendung der Hilfsgelder vorzulegen. Die AfD hatte gefordert, eine solche Abrechnung nach jedem Quartal zu machen. Im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags, der schon am Donnerstagmorgen getagt hatte, wurde dieser Antrag aber von den anderen Parteien abgelehnt.

Einstimmig beschlossen die Parteien des Landtags auch das Nachtragshaushaltsgesetz, ohne das die Regelung zum Sondervermögen unwirksam wäre. Trotz des Nachtragshaushalts für das laufende Jahr soll die Höhe der Einnahmen und Ausgaben im Landeshaushalt mit 84,1 Milliarden Euro unverändert bleiben.