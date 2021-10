Einer für alles: Laschet-Nachfolger Hendrik Wüst im Porträt

Nach der Niederlage der CDU bei der Bundestagswahl twitterte Wüst eine Grafik. Sie zeigt: Besonders viele Wählerinnen und Wähler verloren CDU und CSU an die SPD und die Grünen. "Bei diesen Wählerwanderungen" , schrieb Wüst dazu, "sollte niemand auf die Idee kommen, die Union nach rechts rücken zu wollen."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Eine Absage an all jene Parteifreunde, die von einer konservativen oder marktradikalen Wende in der Union träumen. Hendrik Wüst präsentiert sich als ein Mann der Mitte, einer der die verschiedenen Lager der CDU vereinen möchte, anstatt sie weiter zu spalten. Es ist ein Image, an dem Wüst länger gearbeitet hat.

Es gab eine Zeit, da galt der Münsterländer als Hoffnungsträger des konservativen Flügels. Im ersten Abschnitt seiner politischen Karriere, als er vor allem für Attacken zuständig war - gegen politische Gegner, aber auch mal gegen Parteifreunde. Erst als Chef der Jungen Union in NRW . Dann, mit Anfang 30, als Generalsekretär der NRW - CDU , unter Jürgen Rüttgers.

Rhetorik gern zackig bis schneidig

Ältere Parteifreunde erzählen, dass Wüst damals schonmal ausfallend werden konnte, wenn ihn etwas störte. Seine Rhetorik war gerne zackig bis schneidig. 2007 tat er sich unter anderem mit Markus Söder zusammen. Die beiden jungen Drängenden legten ein Positionspapier vor: "Moderner bürgerlicher Konservatismus" . Die FAZ sprach man damals vom "Nachweis der Aufmüpfigkeit" .

Doch dann das jähe Ende des Aufstiegs. Wüst musste 2010 zurücktreten, wegen einer Affäre rund um buchbare Sponsorentermine mit Ministerpräsident Rüttger. Die Episode "Rent a Rüttgers" machte bundesweit Schlagzeilen. Dass Wüst daran scheiterte, löste auch Schadenfreude aus. Kurz danach verlor die CDU die Landtagswahl in NRW .

Sinnes- oder Stilwechsel?