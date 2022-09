NABU-Appell an Grüne: "Jetzt müssen sie handeln!"

Artenschutz, Klimakrise, Extremwetter - Themen, die derzeit wohl alle und alles irgendwie beschäftigen. Und dennoch mahnt der Naturschutzbund (NABU) NRW besonders die Politik zum sofortigen Handeln. Das Interesse der Menschen an Naturschutz sei so groß wie nie, vermeldete der Verband bei seiner Jahresbilanz-Konferenz am Montag in Düsseldorf. Konstant wachsende Mitgliederzahlen und üppige Spenden zeigten: Das "Signal" der Menschen sei derzeit "ein anderes als das der Politik", sagte NABU NRW-Vorsitzende Heide Naderer.

NABU: Grüne müssen jetzt liefern

Nach "jahrzehntelangem Nichthandeln" in der NRW-Landesregierung macht der NABU jetzt Druck auf die neue die schwarz-grüne Koalition: Im Koalitionsvertrag hätten Grüne und CDU viele wichtige Punkte verabredet - "jetzt müssen sie handeln", wiederholte Naderer mehrfach eindringlich.

Heide Naderer, NABU NRW

Thema Nummer eins: Der Artenschutz. Selbst Laien könnten beobachten, so Naderer, dass in der Natur viele Arten längst verschwunden sind. Die so erfolgreich gelungene "Volksinitiative Artenvielfalt", bei der mehr als 100.000 Menschen in NRW für konkrete Schutzmaßnahmen gestimmt hatten, habe die schwarz-gelbe Vorgängerregierung im November 2021 "sang und klanglos abgelehnt".



Unterstützt worden war die Kampagne massiv von den Grünen, die nun Teil der Regierung sind. "Wir erwarten, dass die Landesregierung jetzt mit der Umsetzung der Projekte beginnt. Entscheidungsgeschwindigkeit ist gefragt!"