Geboren wurde Franz Müntefering 1940 im Sauerland: aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, Volksschule, Lehre zum Industriekaufmann. Franz Müntefering hatte ein ganz normales (Berufs-)Leben, bevor er in den 1970er-Jahren eine politische Laufbahn startete. 1975 wurde er in den Bundestag gewählt. Auf dem Foto steht er ganz links - 1982 im Fußballteam des FC Bundestag.