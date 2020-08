Die NRW-Grünen fordern ein Moratorium für die Arbeiten am Tagebau Garzweiler. Die " weitere Zerstörung von Heimat und Natur " müsse ausgesetzt werden, bis eine höchstrichterliche Entscheidung über die Abrissarbeiten getroffen wurde - so formuliert es die Fraktion in einem Antrag, der am Donnerstag im Landtag beraten wird.

Fünf Dörfer sollen dem Tagebau weichen

Hintergrund der Forderung ist, dass RWE noch bis ins Jahr 2038 plant, Braunkohle in Garzweiler zu fördern. Dafür werden derzeit fünf Erkelenzer Ortschaften umgesiedelt. Die Dörfer Berverat, Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sollen weichen. Am Sonntag ist eine Großdemonstration dagegen geplant.