NRW-Innenministerium: "Montagsspaziergänge" sind Demonstrationen

Die so genannten Spaziergänge, angeblich spontane Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, sind nach Ansicht des NRW-Innenministeriums in Wahrheit wie normale Demonstrationen zu behandeln. Das geht aus einer rechtlichen Einschätzung des Ministeriums hervor, die als Richtschnur an alle Polizeibehörden im Land geschickt wurde. Damit sind die Protestmärsche - soweit nicht angemeldet - strafbar.

Schreiben des Innenministeriums an die Polizeibehörden

"Die derzeitigen Montagsspaziergänge sind als Versammlung zu qualifizieren", heißt es unmissverständlich in dem Schreiben des Ministeriums an die Polizeibehörden, über das die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Auch wenn es sich angeblich nur "um regelmäßige Privatspaziergänge mit Freunden und Bekannten handele", überwiege der politische Charakter.

Dass bei den Protestzügen keine Plakate geschwenkt oder Sprechchöre skandiert würden, ändere daran nichts. Zudem seien die vermeintlichen Spaziergänge selten spontan - sondern via sozialen Medien oder über den Messengerdienst Telegram verabredet.