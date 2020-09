Mobilfunk in NRW: Vorzeigemodelle - und viele weiße Flecken

Viele Unternehmen im südlichen Sauerland, in der Eifel oder in Ostwestfalen können ein Lied davon singen: Schlechtes Internet, Löcher im Mobilfunk oder auch gar kein Netz - die sogenannten weißen Flecken. Besonders in Pandemiezeiten aber wird deutlich, wie wichtig der flächendeckende Ausbau eines stabilen Netzes ist.

Mit eben diesem Ziel schloss die Landesregierung vor genau zwei Jahren den "Mobilfunkpakt" mit den führenden Unternehmen Vodafone, Telekom und Telefonica. 97 bis 99 Prozent aller Haushalte in NRW - je nach Anbieter - seien mittlerweile am LTE -Netz, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), der am Donnerstag gemeinsam mit den Vertretern der Netzbetreiber in Düsseldorf Bilanz zog. Rund 970 LTE-Standorte wurden demnach neu errichtet, fast 3.700 bestehende Standorte auf LTE umgerüstet.

NRW Spitzenreiter im 5G-Ausbau

Beim 5G-Ausbau stehe NRW deutschlandweit an der Spitze, so Pinkwart. Einzelne Projekte seien europaweit einzigartig - wie der 5G-Medizincampus "Giga for Health" zum Beispiel, eine Zusammenarbeit der Uniklinik Düsseldorf mit Vodafone. Patienten bekommen ein Technik-Pflaster auf die Haut geklebt, das die Vitalwerte selbstständig und in Echtzeit über das 5G-Netz an eine zentrale Überwachungseinheit sendet.