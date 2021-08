NRW-Polizei bekommt mobiles Datenlabor

Von dem Labor versprechen sich Wünsch wie Reul deutliche Zeitgewinne für die Polizei. Ob bei sexualisierter Gewalt an Kindern, organisierter Kriminalität oder Terrorosmus: werden an Tatorten Datenträger gefunden, können sie mithilfe des herbei gerufenen Wagens unmittelbar ausgewertet werden. Das verschafft - wenn es in der Praxis so gut klappt wie in der Theorie angenommen - bestenfalls einen Zeitvorsprung von Tagen.

Deutlicher Zeitvorsprung bei Ermittlungen

Ohne den Van, so Wünsch, müssten Datenträger bisher erst an die richtige Stelle zur Auswertung gebracht werden. Vor dem Hintergrund der sich immer mehr ins Digitale verlagernden Kriminalität ist der Wagen aus Sicht der Polizei somit ein wichtiges neues strategisches Mittel.

Erdacht haben sich das mobile Datenlabor Polizisten und Polizistinnen in einer Arbeitsgruppe. 2018 hatte die ihre Arbeit aufgenommen, aus hieraus wurde die Idee für das Fahrzeug geboren. Ab jetzt ist es für die NRW-Polizei im Einsatz.

Stand: 03.08.2021, 14:28