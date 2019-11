Noten für die digitale Schule nur mittelmäßig

Lösungen finden

"Das ist keine gute Idee" , sagt Landes-Schulministerin Yvonne Gebauer im Interview mit dem WDR , "Lehrkräfte sind für den Unterricht da. Und da wir ja nun in Nordrhein-Westfalen einen nicht geringen Lehrkräftemangel haben, müssen alle Lehrkräfte tatsächlich auch unterrichten und dürfen nicht für den Support zuständig sein."

Es würden ja auch Schritte unternommen, den technischen Support zu finanzieren, betont die Ministerin. Wie der sich aber schließlich ausgestalte, als Zusammenschluss mehrerer Schulen, als kommunal gestaltete Aufgabe, das müssten letztendlich die Schulträger klären.

Klare Strukturen