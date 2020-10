Große Missbrauchsfälle: Andere Opfer müssen warten

Warten, warten, warten. Vor mehr als drei Jahren hat Sandra M.* aus der Nähe von Münster erfahren, dass ihre beiden Söhne von ihrem ehemaligen Lebensgefährten missbraucht worden sein sollen. Doch seitdem warten sie auf einen Prozess.

Die Staaatsanwaltschaft Münster hat Sandras früheren Partner zwar wegen schweren Kindesmissbrauchs und Verbreitung von Kinderpornographie angeklagt. Aber der Prozess gegen den Mann vor dem Landgericht Münster verschiebt sich immer wieder. Ein anderes Verfahren hat jetzt Vorrang: der große Missbrauchsprozess in Münster gegen mehrere Beschuldigte, die in einer Gartenlaube mehrere Kinder brutal vergewaltigt haben sollen – die Angeklagten sitzen alle in Untersuchungshaft.

Keine schnelle Hilfe: Gericht rät von Therapie ab

Mutter Sandra M. wartet auf den Prozess

Das alles hatb schwerwiegenden Folgen für Sandras Familie. „Ich komme mir vor wie ein Mensch zweiter Klasse“ , sagt sie im Interview mit dem WDR -Magazin Westpol. Die Situation ist vor allem ein Problem für ihre Söhne: Der Zehnjährige zum Beispiel habe massiv zugenommen, 20 Kilo in den vergangenen Monaten. „Er frisst alles in sich hinein“ .

Und schnelle Hilfe wird es nicht geben: Das Landgericht hat in einem Schreiben sogar davon abgeraten, dass die Kinder eine Therapie bekommen. Eine Psychotherapie könnte möglicherweise die Erinnerungen der Kinder verändern. Und das mache es für Richter schwer, den Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen zu beurteilen, erklärt ein Sprecher des Landgerichts dem WDR.