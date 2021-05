Missbrauchsermittlungen in NRW: Rund 1800 Beschuldigte identifiziert

Entscheidende Hinweise kamen auch vom „National Center for Missing & Exploited Children“ ( NCMEC ) aus den USA . In den USA und Kanada müssen Internetanbieter verdächtige Bilder oder Videos den Behörden melden. Diese geben die Hinweise auch regelmäßig an andere Länder weiter. So begann auch das Ermittlungsverfahren zum Komplex "Bergisch Gladbach".

Kernermittlungen zu Bergisch Gladbach auf der Zielgeraden

Justizminister Biesenbach will beschleunigte Daten-Auswertung

Die großen Netzwerk-Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen nähern sich nach WDR -Informationen zumindest im Fall Bergisch Gladbach der Zielgeraden. Der Kernkomplex sei demnächst aufgeklärt, heißt es in Ermittlerkreisen. Allerdings bleiben tausende weitere Hinweise zu anderen Personen - und Terabyte an Datenmaterial zur Auswertung.

Die Kölner Staatsanwaltschaft will deshalb die Erkennung und Auswertung von kinderpornografischem Bildmaterial beschleunigen, Details dazu will Justizminister Biesenbach wohl am Dienstag in Düsseldorf verkünden. Dazu soll bei der ZAC und beim nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt ( LKA ) künftig eine Analyse-Software helfen, die mit künstlicher Intelligenz Datenträger auswertet und kinderpornografisches Material rausfiltert.

Stand: 25.05.2021, 06:00