Bauministerin Scharrenbach legt Daten zum Wohnungsmissbrauch vor

Sie wohnten oft überteuert in schlechten Wohnungen. Scharrenbach sprach dabei von sich anbahnenden Problemem in der Logistbranche, aber auch in anderen Bereichen, die verstärkt auf ausländische Werksmitarbeiter angewiesen seien.

Auffällig viele Fälle in Rheda-Wiedenbrück

Andere Städte, in denen das WAG häufig angewandt wurde, sind Herne und Gelsenkirchen. Außerdem ist auffällig, dass das Wohnaufsichtsgesetz sehr häufig in Rheda-Wiedenbrück angewandt wurde. Die ostwestfälische Stadt steht mit 352 Fällen in 2018 auf Platz vier der Liste mit den Kommunen, wo das Gesetz am häufigsten zum Einsatz kam.

Scharrenbach sagte, Instrumente, wie das Gesetz brauche es. Ob es allerdings verändert werden müsse oder nicht, ließ die CDU-Politikerin offen.

Stand: 27.02.2020, 13:20