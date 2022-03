Safe Sport: Zentrum für Missbrauchsopfer im Sport soll kommen

Der Sport und die Sportberichterstattung sind nicht arm an Superlativen. Aber in diesem Fall muss man es wohl wirklich so sagen: Ein "Zentrum für Safe Sport" , also eine zentrale Anlaufstelle für Missbrauchs- und Gewaltopfer im Sport, das ist ein Meilenstein im Sport. Und ein gewaltiges Projekt - das nun wohl wirklich kommen wird.

Schon vor mehr als einem Jahr hat die Athletenvereinigung "Athleten Deutschland" erste Pläne vorgelegt. Politik und organisierter Sport hielten sich danach lange bedeckt, wollten das Zentrum teils selbst ins Leben rufen, teils gar nicht haben - oder wenn sie es sich vorstellten konnten, dann nur in einer kleineren, abgespeckten Version.

Athletenvertreter mit Idee im NRW-Sportausschuss

Das ist nun anders, und dies zeigte sich am Dienstag auch im NRW -Sportausschuss. Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, präsentierte den Politikern dort die Idee der zentralen Anlaufstelle. "Es soll um Prävention, Intervention und Aufarbeitung gehen" , sagt Herber auf WDR-Anfrage. Gewalt und Missbrauch im Sport soll vorgebeugt, aber auch unterbunden oder aufgeklärt werden.

Nur ein Teil einer umfassenden Idee mit großer Tragweite. Das Zentrum soll "sanktionsfähig" werden - gegen Täter könnten also strafrechtliche Schritte eingeleitet, Trainerinnen nach Vorfällen etwa Lizenzen entzogen werden. Alle Formen der Gewalt sollen geahndet werden: Das geht also vom nur vermeintlich harmlosen Fall der psychischen Gewalt durch Beleidigungen oder einen zu harten Umgangston bis hin zur physischen oder sexuellen Gewalt.

Ein Zentrum für den Spitzen-, aber auch den Breitensport

Und: Das Zentrum soll nicht nur im Spitzen, sondern auch im Breitensport wirken. Bei ungefähr 28 Millionen organisierten Sportlern und Sportlerinnen in etwa 90.000 Vereinen in Deutschland, wird der Umfang dieser Idee besonders deutlich. Wie schnell das alles auf die Beine gestellt werden soll, interessierte deshalb den NRW -Sportausschuss sehr. "Es gab vor allem zum Zeitplan viele Rückfragen" , sagt Herber im Rückblick. Das Ziel: 2024 soll das Zentrum für Safe Sport idealerweise an den Start gehen.