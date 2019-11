Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach wohl größer als Fall Lügde

Lügde: Tatort räumlich begrenzt

Frank Scheulen, Landeskriminalamt NRW

Im Gegensatz zum Fall Lügde, wo sich der Tatort auf einen Campingplatz eingrenzen ließ, sei im Fall Bergisch Gladbach mittlerweile klar, dass die Täter in mehreren Bundesländern aktiv sind. Bei der Auswertung der sichergestellten Chats, Fotos, Videos und E-Mails fielen Hinweise auf neue Täter "wie Dominosteine" , so Scheulen. So identifizierte die Polizei Tatverdächtige auch in Hessen und Rheinland-Pfalz, zuletzt in Sachsen-Anhalt.

Dabei gelte es, so schnell, wie möglich festzustellen, ob es "noch andauernden " Missbrauch gebe. Im Fall Bergisch Gladbach ergab sich so nach Angaben der Kölner Polizei bereits elf Mal akuter Handlungsbedarf. Vergangenen Dienstag (19.11.2019) identifizierten die Beamten einen 38-Jährigen in Sachsen-Anhalt, der ein Mädchen aus seinem unmittelbaren Lebensumfeld sexuell missbraucht haben soll und dies vermutlich wiederholt tue.

Um das Mädchen sofort aus der Gefahrenzone zu holen, fuhren Kölner Polizeibeamte noch am selben Abend ihre gefundenen Beweismittel nach Magdeburg, wo die dortigen Kollegen die Wohnung des Verdächtigen durchsuchten und ihn daraufhin festnahmen.