Mindestabstand: "Dann ist die Windkraft tot"

Genau das ist die Befürchtung der Windkraftbranche. Bei einer Regelung, in der jedes Bundesland eigenständig den Mindestabstand festlegen kann, könnte der Schuss für die Windkraft mächtig nach hinten losgehen. „Das wäre die größte Katastrophe“ , sagt Reiner Priggen, Chef des Landesverbandes Erneuerbare Energien in NRW . „Denn das würde ja im Extremfall heißen: Alle Bundesländer können das wie Bayern machen. 2,5 Kilometer Abstand. Dann ist die Windkraft in der Bundesrepublik tot“.

Länderöffnungsklausel: NRW wäre aus dem Schneider