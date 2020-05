SPD und Grüne wollen mehr Schutz für Mieter

Mehr Schutz für Mieter anstatt weniger in der Coronakrise - das haben die oppositionellen Sozialdemokraten und Grünen in einer Aktuellen Stunde im Düsseldorfer Landtag am Donnerstag (28.05.2020) gefordert. Jochen Ott (SPD), dessen Fraktion die Aktuelle Stunde beantragt hatte, warnte vor einer "Aushöhlung des Mieterschutzes" in einer Zeit, in der die finanzielle Lage bei vielen Menschen besonders angespannt ist.

Geplante Verordnung lockert Schutz für Mieter

Anlass ist die neue Mieterschutzverordnung der schwarz-gelben Landesregierung, die zum 1. Juli in Kraft treten soll. Die sieht vor, dass der Mieterschutz in vielen Städten in NRW gelockert wird. Zugleich warnt der Sachverständigenrat des Bundesverbaucherschutzministeriums, Mieter könnten in der Coronakrise wegen Kurzarbeit oder Jobverlust in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Opposition im Landtag witterte also ihre Gelegenheit, das Regierungsvorhaben mit neuem Schwung zu kritisieren.