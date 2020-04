Regierung und Opposition ringen um das Thema bezahlbares Wohnen. Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) kündigte am Donnerstag (02.04.2020) in Düsseldorf eine neue Mieterschutzverordnung für NRW an, die am 1. Juli in Kraft treten soll. SPD und Mieterbund warnten die Ministerin davor, bestehende Regeln zum Schutz vor Mieterhöhungen und überteuerten Mieten aufzuweichen.