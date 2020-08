Ermittlungen gegen Metzelder Thema im Landtag

Gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler waren 2019 Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie eingeleitet worden. Das bestätigte damals eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg. Beamte durchsuchten das Haus von Metzelder in Düsseldorf.

Beschwerde der Metzelder-Anwälte

Die SPD-Opposition im Landtag hatte von der nordrhein-westfälischen Landesregierung verlangt, über den aktuellen Sachstand der Ermittlungen im Rechtsausschuss Auskunft zu geben, das Thema fand den Weg auf die Tagesordnung des Rechtsausschusses.

Allerdings wurde der Name Metzelders genannt, die Einladung zum Ausschuss war im Internet frei zugänglich. Das rief die Anwälte des Ex-Fußballers auf den Plan. Sie beschwerten sich umgehend bei der verantwortlichen Landtagsverwaltung. Die änderte daraufhin den Namen in das Kürzel "Fußballnationalspieler C.M", was erneut den Widerspruch der Juristen auf sich zog. Aus deren Sicht stelle auch dies keine Anonymisierung dar.

Daraufhin wurde der Tagesordnungspunkt vorerst gestrichen. Das steht in einem Brief der Landtagsverwaltung an die Anwälte. Das Schreiben liegt dem WDR vor. Auf der Tagesordnung steht nun nichts mehr zum Thema Metzelder, dennoch soll es in der Sitzung um den Fall gehen, im nicht-öffentlichen Teil. Auf Nachfragen des WDR haben weder die Anwälte des Ex-Spielers noch die Landtagsverwaltung geantwortet.

Stand: 18.08.2020, 11:20