Kommentar: Merz und die Kandidaten aus der Vergangenheit

Klimawandel sei für ihn wichtig. Klar, aber über Atomkraft müsse man nachdenken, auch wenn das schwierig sei. Die Gesundheitspolitik? Immer noch ein Problem, dass sie solidarisch vom Einkommen her finanziert wird! Der Mindestlohn? Ist gut, aber gehört erst einmal in die Hände der Tarifpartner und nicht der Politik! Und die Rente - so könne es nicht weitergehen! Seine Lösungsvorschläge hierzu kommen aber immer noch aus der Ecke des Kapitalmarktes und der Privatisierung.

Die CDU in der Vergangenheits-Falle

Das ihm inhaltlich sicher nicht abgeneigte " Handelsblatt " attestierte ihm gar vor einem Jahr, dass er immer noch glaube, Springermedien - wie die Bild - hätten heute dieselbe Relevanz für eine Kanzlerschaft wie damals zu seinen Zeiten als CDU-Fraktionschef. Außerdem heißt es in dem Kommentar, es fehle ihm an emotionaler Intelligenz. Nicht unbedingt die freundlichste Umschreibung für jemanden, der eine aufgeriebene Gesellschaft zusammenhalten will.

Merz ist der Kandidat der Vergangenheit! Das wäre halb so schlimm, wären es seine bisher feststehenden Gegner es nicht auch. Norbert Röttgen hat nie was an seiner schwurbeligen Rhetorik geändert, mit der er die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012 für die CDU historisch versemmelte. Und Helge Braun: Er ist der Mann der Merkel-Zeit. Die ja bald auch vorbei ist. Schon beachtlich, dass die CDU keine modernen Alternativen hat.

Stand: 15.11.2021, 17:20