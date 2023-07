Kritik aus NRW: CDU-Chef Merz irritiert mit Äußerungen über AfD

Erst Andeutung, dann Klarstellung

Merz hatte im Sommerinterview gesagt: "Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen." Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. "Natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet" , so Merz.