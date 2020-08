Friedrich Merz und sein Comeback in der Arena

Und so ist zwar das Publikum das Übliche aus Düsseldorfer Politik und Gesellschaft, aber das Setting ist ungewöhnlich wuchtig. Vor voll besetzten Tischen und leeren Tribünen macht der 64-Jährige klar, dass er an seiner Kandidatur für den Parteivorsitz keinen Zweifel lässt, ebenso wenig wie an dem Parteitag selbst: Wenn man vor 500 Leuten in einer Arena reden und Tim Bendzko ein Konzert vor 1.500 Zuschauern abhalten könne, sagt Merz, dann " kann die CDU auch mit 1.000 Delegierten einen neuen Vorsitzenden wählen. "

Wunsch nach Einigkeit wischt Merz weg

In den vergangenen Tagen war bei einigen Politikerin der Partei der Wunsch nach einer einvernehmlichen Lösung aufgekommen. Also statt der drei Bewerber Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz nur ein Kandidat, der von der Partei bestätigt wird.

Merz sagt, er habe nichts dagegen, wenn ein oder gar zwei Kandidaten zurückzogen, das aber nur halb im Scherz. " Warum sollten wir die Wahl einvernehmlich lösen ", fragt er dann ernsthaft und lässt die deutliche Antwort folgen. " Wir sind doch nicht in der DDR! ", sagt er. Damit dürften die letzten Zweifel verflogen sein, in der CDU fände sich noch der eine Einheitskandidat für den Vorsitz, hinter dem alle zurücktreten.

Rückkehr auf die politische Agenda

Merz im Gespräch

Seine Sätze sitzen, es dürfte sich auch einiges aufgestaut haben. Der Sauerländer steht seit der Beginn der Corona-Pandemie eher im Abseits. Armin Laschet und dessen Wunsch als Partevize, Jens Spahn, können als NRW-Ministerpräsident und Bundesgesundheitsminister handeln, Merz konnte nur zuschauen. Das dürfte an dem ehemaligen Unions-Fraktionschef genagt haben. Trotzdem findet er lobende Worte für Laschet, nennt die Kritik an dessen Corona-Management überzogen und findet, NRW komme ganz gut durch die Pandemie.

Was er aber Markus Söder in Bayern attestiert, nur habe der bayerische CSU-Chef und Ministerpräsident sich in eine " Fallhöhe " aufgemacht, aus der man halt auch leichter abstürzen könne, sinniert Merz, der selbst eine Pilotenlizenz besitzt. Als Merz am Ende auch noch lobende Worte für " die Nerven " der ewigen Rivalin, Bundeskanzlerin Angela Merkel findet, will es das Publikum kaum glauben. Merz versucht den Spagat zwischen selbstsicherem Auftritt, und Versöhner, der im Grunde mit jedem in der Union gut zusammen arbeiten kann.

Das andere Angebot - auch in der Pandemie

Er wolle die CDU schlicht wieder wahrnehmbarer machen und vor allem unterscheidbarer von den politischen Wettbewerbern. Er stehe nicht jeden Morgen mit dem Kompromiss im Kopf auf, sondern mit Ideen, wie er sich Themen vorstelle. " Der Kompromiss steht am Ende einer Verhandlung, nicht am Anfang ", was dann doch als Spitze gegen Angela Merkel und Armin Laschet verstanden werden darf, die beide einen eher konsensualen Politikstil pflegen.

Zumal es aus Sicht von Friedrich Merz nicht anders gehen wird. Er sieht das Land wegen der Pandemie vor großen Herausforderungen, es brauche ehrliche Antworten. So warnt er zum Beispiel vor der Verlängerung der Kurzarbeit, die er versteckte Arbeitslosigkeit nennt.

Ob Merz richtig rechnet?

Noch eindringlicher wird er bei der geplanten Fristverlängerung von Insolvenzanträgen bis in das kommende Jahr. Hier halte man Unternehmen künstlich am Leben, zum Schaden anderer. Je länger man die Fristen verschiebt, umso geringer die Chancen für die Sanierung. Dafür gibt es Applaus, bei Wirtschaftsthemen weiß Merz, dass er ein alternatives Angebot sein kann, aber auch sein muss.

Zum Ende eines Abends wird der legendäre Biereckel gezeigt, auf dem er einst symbolisch eine Steuererklärung abbilden wollte. Eine Rechnung auf dem runden Stück Pappe ist zu sehen. Friedrich Merz gesteht, dass er sich damals verrechnet habe, das Publikum lacht. Im Dezember wird sich zeigen, ob es bei dieser einen Fehlkalkulation bleibt, oder ob sich Merz beim erneuten Griff nach dem CDU-Vorsitz nicht noch ein weiteres Mal verrechnet hat.