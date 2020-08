Merkel zu Besuch bei Laschet in NRW

Anschließend ist ein Besuch der Zeche Zollverein in Essen geplant - und eine Teilnahme Merkels an einer Sitzung der Ruhr-Konferenz. In NRW finden im September Kommunalwahlen statt. Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) hatte die Merkel-Visite in einem Zeitungsinterview als "krampfhaften Versuch" Armin Laschets bezeichnet, ein bisschen Glanz in seine Bewerbung um den CDU-Vorsitz zu bringen.

Im Juli hatte Merkel Bayern besucht. Auf dem Prunkschloss im Chiemsee empfing Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Kanzlerin. Die Bilderbuchfotos des Treffens gingen durch alle Medien. Nun ist also Laschet dran.

Video starten, abbrechen mit Escape Laschets Sommerwende . Westpol . . UT . DGS . Verfügbar bis 16.08.2021. WDR.

Stand: 18.08.2020, 06:00