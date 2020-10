NRW will Zwangsprostitution stärker bekämpfen

Laut der offiziellen Statistik wurden im Jahr 2018 in NRW 97 Fälle von Menschenhandel und Zwangsprostitution gemeldet. Die Dunkelziffer soll aber weitaus höher liegen. So haben sich bei den Beratungsstellen in NRW allein in diesem Jahr bis Ende September rund 750 Frauen gemeldet, die Hilfe bekamen.

Corona-Verbote förderte Illegalität

Das monatelange Prostitutionsverbot wegen der Corona-Pandemie hat sich laut Experten negativ ausgewirkt. " Legale Prostitution war nicht möglich. Das heißt, viele Frauen sind tatsächlich in die Illegalität gegangen, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen ", sagt Andrea Hitzke von der Dortmunder Beratungsstelle Mitternachtsmission.

Stand: 19.10.2020, 12:51