NRW will mehr Impfangebote in Stadtteile mit sozialen Problemen schicken

Einer neuen RKI-Umfrage zufolge sind Menschen mit Migrationshintergrund seltener geimpft als Menschen ohne Migrationshintergrund. Dies bedeute, so Experten heute bei der Vorstellung der Studie, dass auch bei der Impfkampagne für diese Menschen weitere Angebote notwendig sind. Im Interview mit WESTPOL Eins zu Eins hat NRW-Integrationsstaatssekräterin Gonca Türkeli-Dehnert (CDU) angekündigt, mehr "aufsuchende Impfangebote" in Stadtteilen mit sozialen Problemen zu etablieren.

Integrationsstaatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert (CDU)

Als ein gelungenes Beispiel für so eine Maßnahme nannte sie Impfbusse, die vor einigen Monaten in Köln-Chorweiler unterwegs waren. Im Viertel ist die Arbeitslosigkeit hoch, viele Menschen, auch mit Migrationshintergrund, müssen mit wenig Geld über die Runden kommen. Viele Bewohner fühlen sich abgehängt und werden oft auch so betrachtet.

Aufsuchende Impfangebote sollen "in nächsten Wochen" kommen

Für diese "soziöokonomisch benachteiligten Menschen" seien Impfangebote per Bus oder in Einkaufszentren besonders wichtig, sagt Türkeli-Dehnert. So sei es für diese Personen "manchmal auch schwierig, einen Arzttermin zu machen, dorthin zu fahren. Das hat manchmal auch finanzielle Gründe, weil man eben den öffentlichen Nahverkehr bezahlen muss." Die Integrationsbeauftragte betont, dass dies nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund betreffe.

Aufsuchende Impfangebote seien etwas, das die Landesregierung ausbauen müsse. Dies werde bereits "in den nächsten Wochen" geschehen, beispielsweise sollten Menschen in entsprechenden Stadtteilen in Einkaufszentren angesprochen werden. Die Impfkampagne müsse jetzt "viel stärker überall hingehen, wo die Menschen am wenigsten geimpft sind".

Video starten, abbrechen mit Escape Infektionsrisiko und Impfskepsis: Eine Frage der Herkunft?. Westpol: Eins zu eins. . 28:59 Min. . Verfügbar bis 03.02.2023. WDR.

Studie: Menschen mit Migrationshintergrund seltener geimpft

Bestätigt fühlen kann sich Türkeli-Dehnert dabei durch eine Studie des RKI, die heute vorgestellt wurde. Spezifisch wurde dabei mit einer Umfrage die Impfquote und Impfbereitschaft von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verglichen. Das Ergebnis: Tatsächlich geben weniger Menschen mit Migrationshintergrund an, geimpft zu sein, als Menschen ohne Migrationshintergrund. Bei den Ungeimpften ist der Studie zufolge aber die Impfbereitschaft bei Menschen mit Migrationsgeschichte höher als bei solchen ohne Migrationsgeschichte.

Als Gründe dafür, dass Menschen mit Migrationshintergrund bislang seltener geimpft seien, nannte Elisa Wulkotte vom RKI sozioökonomische Merkmale, wie Bildung und Einkommen. Je höher der Bildungsgrad oder das Einkommen, desto eher waren die Befragten geimpft.

Sprachbarrieren als große Hürde

Doch vor allem seien Sprachbarrieren eine große Hürde. Bei jenen Menschen die bei der RKI-Befragung angaben Deutsch als Muttersprache zu sprechen oder gute Deutschkenntnisse zu haben, sagten 92 Prozent, dass sie mindestens eine Impfung erhalten haben. Bei jenen Befragten mit mittleren Deutschkenntnissen waren es nur 83 Prozent, bei Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen nur 75 Prozent. Zu beachten ist hierbei dass bei den telefonischen Abfragen des RKI, den sogenannten COVIMO-Berichten, die angegebenen Impfquoten unter den Befragten generell meist höher liegen als in der Gesamtbevölkerung. Aktuell haben nach Zahlen des RKI knapp 76 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens die Erstimpfung erhalten.