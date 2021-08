Hälfte des Stroms in NRW soll 2030 erneuerbar sein

Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart ( FDP ) hat am Mittwoch neue Zielmarken für Ökostrom bekannt gegeben: Bis 2030 soll der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in NRW auf 50 Prozent steigen.

Bislang ist NRW im Vergleich Schlusslicht

Das angekündigte Ziel ist für Nordrhein-Westfalen eine große Aufgabe: Denn bisher kommen gerade mal gut 17 Prozent des hierzulande produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Der Rest kommt aus klimaschädlichen Methoden wie der Braunkohleverstromung. Damit ist NRW unter den 13 Flächenländern bundesweit Schlusslicht.