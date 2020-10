Laschet-Beraterin fordert andere Teststrategie

Es ist ein deutlicher Wunsch an die Politik, adressiert auch an die Landesregierung: Medizinethikerin Christiane Woopen, Professorin an der Universität zu Köln und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, fordert " die Teststrategien hochzufahren ." Sie ist auch Mitglied des sogenannten Corona-Expertenrates von Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ).

Es sei notwendig noch viel mehr verschiedene Testverfahren einzusetzen, damit man etwa auch vor Veranstaltungen "d ie Besucher durchtesten " könne, sagte Woopen am Donnerstag im WDR -Interview in der Sendung "Westpol: Eins zu eins".

Landesregierung sieht Obergrenze erreicht

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit Wochen Streit um die Frage, wie viele Coronatests an welcher Stelle sinnvoll sind. Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) zeigte sich noch Ende September zurückhaltend beim Thema Schnelltests. NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hatte mehrfach betont, möglich seien pro Woche maximal rund 270.000 Tests.