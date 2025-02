„Mir geht es darum, dass wir die Regeln, die wir in der analogen Welt haben - dass Wahrheit Wahrheit ist, dass Fakten Fakten sind, dass Straftaten verboten sind - dass wir die auch in die digitale Welt übersetzen. Es geht nicht um neue Regeln" , erklärt NRW -Medienminister Nathanael Liminski. Bisher geschieht das noch nicht ausreichend, findet der CDU -Politiker: Verstöße gegen die Menschenwürde sowie extremistische und demokratiefeindliche Inhalte finden sich in den sogenannten sozialen Medien zuhauf.

Zuletzt hatte der Terroranschlag von Solingen gezeigt, dass auch viele islamistische Inhalte frei empfangbar im Internet zirkulieren. Das soll sich ändern, findet Tobias Schmid von der Landesanstalt für Medien NRW : " Wir müssen uns intensiver mit den propagandistischen Angeboten auseinandersetzen, gerade aus dem islamistischen Umfeld. " Gegen einen Fernsehsender "Al-Manar TV" wurden Sperrverfügungen veranlasst. Hinter dem Sender steht die Terrororganisation Hisbollah, die offen antisemitisch und demokratiefeindliche Inhalte präsentiert.

In einem zweiten Schritt hat Schmid mit Geld aus der Landeskasse ein KI -Tool weiterentwickelt. Dieses unterstützt die Landesmedienanstalt schon bisher bei der Medienaufsicht in den fünf Aufsichtsbereichen:

- Verstöße gegen die Menschenwürde/Gewaltdarstellung

- Extremismus

- Pornografie

- offensichtlich schwere Jugendgefährdung

- Entwicklungsbeeinträchtigung