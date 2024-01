Überlastetes System: Maßregelvollzug in NRW am Limit

In Düren entsteht ein Neubau

Zusätzlich sollen Kliniken wie die in Düren erweitert werden. Hier entsteht gerade ein solcher Neubau. Aus provisorischen Doppelzimmern auf Station könnten dann zwar wieder Einzelzimmer und Gemeinschaftsräume werden, anderes fällt aber weg.

Wie der Fußballplatz, auf dem jetzt gebaut wird. „ Eine Entwicklung, mit der wir leben müssen “, sagt Bairaktarski.

Streit über Personalschlüssel

Für die Station im Neubau hat der Chefarzt in Düren das Personal schon zusammen. In anderen Kliniken könnte die Personalfrage noch zur Herausforderung werden. Neues Personal zu gewinnen, ist gerade in ländlichen Regionen schwierig, sagt die Gewerkschaft Ver.di in NRW .

Schon jetzt sind die Unterschiede in NRW groß. In einigen Kliniken auf dem Land die Ärzte und Therapeuten für fast doppelt so viele Patienten zuständig wie in anderen Kliniken. Zum Beispiel in Lippstadt oder Haldem.

Einen festen Personalschlüssel, der regelt, wie viel Personal pro Patienten eingestellt werden muss, gibt es nicht.