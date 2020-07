So will NRW mehr Lehrer an die Schulen holen

Der Lehrermangel an den Schulen NRWs ist ein schier endloses Thema, an dem sich das Schulministerium seit Jahren abkämpft. Rund 15.000 Lehrkräfte fehlen in den nächsten zehn Jahren an Grund- und Förderschulen, an Berufskollegs und in der Sekundarstufe I in NRW. Durch die Pandemie ist die aktuelle Situation noch einmal schwieriger geworden: Voraussichtlich 15 Prozent aller Lehrkräfte werden nach den Sommerferien nicht zum Dienst antreten können, so schätzen Lehrerverband NRW und Schulministerium unisono. Rund die Hälfte davon wegen Corona, sagte Staatsekretär Mathias Richter am Freitag in Düsseldorf (24.07.2020).