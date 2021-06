Landtag will härter gegen Antisemitismus vorgehen

Die Fraktionschefin der Grünen, Verena Scheffer, lobte die Idee der Meldestelle, sagte aber auch, dass man diese hätte längst einrichten wollen. Die SPD fordert im nun anstehenden Gesetzgebungsverfahren eine große Anhörung mit Experten und Expertinnen, damit der Antrag noch weiter verbessert werden kann.

Innenminister reden über gemeinsame Strategie

Neben dem nordrhein-westfälischen Landtag beschäftigt sich von heute an außerdem die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern mit dem zunehmenden Antisemitismus. Bis Freitag will man beim Treffen im Europapark Rust in Baden-Württemberg eine gemeinsame Strategie erarbeiten.