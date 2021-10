Maskenpflicht in der Schule: Ist das noch sinnvoll?

Viele Stunden des Tages tragen sie Maske, meist ohne zu murren, und das seit über einem Jahr: Kinder und Jugendliche in Schulen bundesweit. Doch mit steigender Impfquote wollen viele Bundesländer die Maskenpflicht im Unterricht bald abschaffen: In Bayern ab nächster Woche, in Berlin können Kinder bis zu sechsten Klasse die Maske ab Montag zuhause lassen.

Im Saarland endet die Maskenpflicht im Unterricht am heutigen Freitag - was zumindest konsequent erscheint, da hier zeitgleich auch das Tanzen in Clubs wieder möglich ist. Auch in Baden-Württemberg wird ein Ende der Maskenpflicht in Schulen erwogen.

Wie es in NRW weiter gehen soll, will Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) nächste Woche bekannt geben. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will, dass die Maskenpflicht bis " ein, zwei Wochen" nach den Ferien bleibe, "um die Reiserückkehrer nochmal abzufangen ". Er weist auch darauf hin, dass Kinder unter zwölf Jahren bisher nicht geimpft sind. " Das ist eine völlig andere Situation als in der Welt der Erwachsenen" , meint Laumann.

Lehrerverbände wollen die Maske behalten

Der Deutsche Lehrerverband hat bereits angekündigt, dass er Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen kritisch sieht: Der Verzicht auf Tests und die zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht in Kombination mit gelockerten Quarantänemaßnahmen erhöhe die Gefahr, " dass die Schule zur Black Box wird, was eine Kontrolle von Infektionen nicht mehr zulässt" , sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag.

Auch Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) meint, eine Maskenpflicht bleibe als "Teil des Maßnahmenbündels abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll".

"Kennenlernen mit Maske ist schwierig"

Der Grundschulverband dagegen befürwortet ein Ende der Tragepflicht für die Jüngsten - aus pädagogischen Gründen: "Das Kennenlernen unserer Erstklässler mit Maske ist schwierig" , sagt der Verbandsvorsitzende Edgar Bohn. " Wenn Kinder nur die Augen sehen, fehlen viele Ausdrucksmöglichkeiten ." Für die Entwicklung sei es wichtig, zu lernen, wie man aus der Mimik von Mitschülern Rückschlüsse darüber ziehen könne, wie es jenen gehe.

Wie ist die Faktenlage?