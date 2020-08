Großkontrollen zur Maskenpflicht im Bahnverkehr

Seit gut einer Woche gelten in Nordrhein-Westfalen verschärfte Strafen für Maskenverweigerer: Wer in Bus und Bahn keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, dem droht seitdem bereits beim ersten Verstoß ein Bußgeld von 150 Euro. Am Montag findet dazu erstmals landesweit eine große Kontrollaktion im regionalen Bahnverkehr sowie in S-Bahnen statt. Dabei werden die Verkehrsunternehmen mit Polizei und Ordnungsämtern zusammenarbeiten.

Maskenverweigerer werden Polizei übergeben

Laut NRW-Verkehrsministerium sieht die Arbeitsteilung so aus: Das Personal der Verkehrsbetriebe sucht in Regionalzügen und S-Bahnen nach Maskenverweigerern. Die sollen, nachdem sie erwischt wurden, dann an mehreren großen Bahnhöfen Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden. Diese erheben dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt. Hintergrund dieser Arbeitsteilung ist, dass Fahrkartenkontrolleure und sonstiges Personal der Verkehrsbetriebe zwar Hausrecht in den Zügen haben, nicht jedoch Bußgelder verhängen können - das ist Polizei und Ordnungsamt vorbehalten.