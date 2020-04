Niemand hat die Absicht, eine Maske zu errichten - Blick auf die Kehrtwende

31. März : Jena beschließt als erste deutsche Stadt eine Maskenpflicht für ÖPNV und Geschäfte.

: Sieben Bundesländer ziehen nach: Berlin, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Hessen, Thüringen. In NRW mahnt der Städte- und Gemeindebund zu einer einheitlichen Regelung. 22. April: Solingen, Remscheid und Wuppertal stellen der Landesregierung ein Ultimatum. Es droht ein kommunaler Flickenteppich. Am Nachmittag verkündet Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) dann die Maskenpflicht ab dem 27.04. Die Regelung sei „i m Einklang mit den Ländern Saarland, Niedersachen und Rheinland-Pfalz“ getroffen worden. Auch Bremen zieht nach.

Der Druck auf NRW wurde zu groß

Karl-Josef Laumann, NRW-Gesundheitsminister.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gesteht am Freitag (24.04.2020) ein, " zur Wahrheit gehöre auch ", dass nachdem zehn Bundesländer die Maskenpflicht angekündigt hatten, eine " politische Situation " entstanden sei, in der " wir es auch im größten Bundesland schlicht und ergreifend regeln mussten ". Im Übrigen sei die Maskenpflicht auch " in der Sache richtig ".

Opposition: eine politische Entscheidung

Für die Opposition ist klar, dass es keine gesundheitliche Entscheidung in NRW war, die Maskenpflicht einzuführen, sondern eine politische. Für den gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen in NRW, Mehrdad Mostofizadeh, steht fest, dass die Landesregierung " wusste, dass sie dem Druck nicht standhalten wird " und sie deswegen bloß " kommunikativ in Vorleistung gegangen " ist. Inhaltlich stehe sie nicht hinter der Pflicht.