Ab Montag landesweite Pflicht für Mund-Nasenschutz

In Nordrhein-Westfalen soll es ab Montag (27.04.2020) eine Pflicht für einen Mund-Nasenschutz in Teilbereichen des öffentlichen Lebens geben. Das hat die NRW -Staatskanzlei am Mittwoch (22.04.2020) mitgeteilt. Damit werde "die bisherige dringende Empfehlung im ÖPNV und beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen, in eine Pflicht" überführt.

Die meisten Bundesländer führen Maskenpflicht ein

Zuvor hatte sich die NRW-Landesregierung mit den Bundesländern Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland abgestimmt. Auch dort wird eine Maskenpflicht ab Montag in den genannten Bereichen vorgeschrieben. Damit haben sich die meisten Bundesländer für eine derartige Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie entschieden. In Brandenburg und Bremen wird noch beraten, auch dort gilt eine Pflicht als wahrscheinlich.

Laschet: Maskenpflicht als Unterstützung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: " Das Wichtigste bleibt: Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln." Nach Experten-Auffassung könne auch das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. "Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden. Die Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens kann dabei sinnvoll unterstützen."

Städtetag forderte einheitliche Regelung

Zuvor war der Druck auf die NRW-Landesregierung, eine landeseinheitliche Regelung zu treffen, gewachsen. So hatte am Mittwochmorgen der Vorsitzende des NRW-Städtetags, Thomas Hunsteger-Petermann, der Landesregierung eine NRW-weite Pflicht dringend anempfohlen. Ansonsten würden die Kommunen jeweils Einzelentscheidungen treffen. Das hatten zuvor beispielsweise Münster und Dorsten getan.