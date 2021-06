Platte Debatte um Maskenpflicht

Und trotzdem dürfen, müssen wir gar, jetzt schon die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung hinterfragen. Zum Beispiel an Orten, an denen es grundsätzlich Blödsinn ist: draußen. Städte und Gemeinden, die weiterhin an einer Maskenpflicht im Außenbereich festhalten, veweigern sich ein Stück weit erlangtem Wissen. Klar gibt es in Innenstädten immer wieder enge Stellen. Aber wenn nun selbst die größten Corona-Warner sagen, dass außerhalb von geschlossenen Räumen kaum eine Ansteckung erfolgt, darf man das ruhig zur Kenntnis nehmen, und lockern, bevor es ein Richter oder eine Richterin macht.

Maskenpflicht in Schulen

Bleibt also noch eine Frage: Was ist mit den Schulen? Auch hier gilt Augenmaß. Im Unterricht machen die drei Wochen bis zu den Sommerferien den Braten nicht mehr fett. Wer aber auch auf dem Schulhof weiter auf die Maske besteht, der- oder diejenige muss sich im Klaren sein, rein symbolisch zu agieren.