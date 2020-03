Sanierung von Schulen: Zwei Milliarden sind nicht genug

Die Kommunen rufen nach mehr Hilfe vom Land. Derzeit gibt es einen pauschalen Betrag, den die Kommunen zur Sanierung ihrer Schulen vom Land erhalten. 383 Millionen Euro schüttet das Land so aus. Bis zum Haushaltsjahr 2021 habe sich diese Summe um 83 Millionen Euro erhöht, sagt Mathias Richter, Staatssekretär im NRW-Bildungsministerium. Geld, das jetzt auch in die Schulen investiert werde. Zudem verweist er auf das Programm "Gute Schule 2020".

Städte- und Gemeindebund: Investitionsstau von zehn Milliarden Euro

Reicht das aus? Der Städte- und Gemeindebund ist da skeptisch. " Wir schieben an den Schulen in Nordrhein-Westfalen einen Investitionsstau mit einem Volumen von ungefähr zehn Milliarden Euro vor uns her ", sagte ein Sprecher des Verbands dem WDR-Format "die story": " Wir brauchen an dieser Stelle ein zeitnahes Anschlussprogramm, das sich ähnlich verhält ."

Stichprobe bei NRW-Schulen: Verbesserung bei mehr als der Hälfte

Das bestätigt auch eine nicht repräsentative Stichprobe des WDR bei den Schulen in NRW. 1.178 der 5.672 Schulen haben sich an der Umfrage beteiligt. Das Ergebnis: 10,36 Prozent geben an, dass sich die bauliche Situation verschlechtert hat. 34,3 Prozent sehen keine Veränderung und immerhin 55,35 Prozent der teilnehmenden Schulen haben angegeben, dass sich die bauliche Situation an ihrer Schule leicht oder stark verbessert hat.