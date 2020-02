Westpol: Maaßen offen für Gespräche mit AfD

Der frühere Verfassungsschutz-Präsident und CDU -Politiker Hans-Georg Maaßen hält ein Redeverbot zwischen CDU- und AfD -Mitgliedern für " schädlich für die Demokratie. " Im Interview mit dem WDR -Magazin Westpol betonte Maaßen, dass Demokraten mit allen Menschen reden müssten. " Auch mit Extremisten – ohne, dass ich damit sagen will, dass die AfD eine extremistische Partei ist. "

Maaßen hatte am Samstag (15.02.2020) am Treffen des Bundesvorstands der rechtskonservativen Werte-Union teilgenommen. Dort hatte die Werte-Union laut ihrem Bundesvorsitzenden Alexander Mitsch einen einstimmigen Beschluss gefasst, keine Zusammenarbeit mit der AfD einzugehen. Die AfD vertrete Positionen, " die mit unseren Zielen und Werten nicht vereinbar sind ", heißt es in einer Erklärung.