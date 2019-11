Am 14. Januar 2020 gehen die Verhandlungen weiter für Dortmund und Bonn. Am 11. und 12. Februar soll über Wuppertal, Hagen, Bielefeld, Bochum, Paderborn, Oberhausen und Düren verhandelt werden.

Verbesserung der Luftqualität in Ballungsräumen

Die Deutsche Umwelthilfe will erreichen, dass die seit Jahren überschrittenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter eingehalten werden. Die Landesregierung will dies ohne Fahrverbote für Diesel erreichen. Zu diesem Zweck arbeiten die Bezirksregierungen zusammen mit den Kommunen an der Fortschreibung der Luftreinhaltepläne.