Luftqualität in NRW wird immer besser

Die Luftqualität in den nordrhein-westfälischen Städten hat sich weiter verbessert. Erstmals konnten im Jahr 2020 nach Angaben des NRW -Umweltministeriums alle Luftqualitätswerte eingehalten werden. "Dies ist eine bedeutende Wegmarke in der Luftreinhaltung" , erklärte Umweltministerium Ursula Heinen-Esser ( CDU ) am Freitag.

Keine der 124 Messstellen im Land lag demnach über dem kritischen Wert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. 2019 lagen noch 16 Messstellen in acht Kommunen über diesem EU -Grenzwert.

Auch alle Hotspots unter Grenzwert

Straßenverkehr sorgt für Belastungen

Stickstoffdioxid ( NO2 ) wird hauptsächlich durch den Straßenverkehr und hier vor allem durch Diesel-Pkw verursacht. Selbst an einstigen Hotspots wie dem Clevischen Ring in Köln (jetzt 35) oder an der Corneliusstraße in Düsseldorf (jetzt 38) sind die Belastungen im vergangenen Jahr 2020 knapp unter den 40er-Grenzwert gesunken.

Passgenaue Maßnahmen der Städte

Der Corona bedingt geringere Verkehr hat nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz nur einen kleinen Anteil an den verbesserten Werten. Übers Jahr gesehen habe Corona nur für einen Rückgang von einem Mikrogramm Stickoxid weniger pro Kubikmeter Luft gesorgt, so LANUV -Chef Thomas Delschen.

Heinen-Esser lobte die Kommunen für ihre Maßnahmen

Der Rückgang sei vielmehr auf die Maßnahmen der einzelnen Kommunen zurückzuführen, erklärte Umweltministerium Heinen-Esser. Jede Kommune hätte hier passgenaue Maßnahmen erarbeitet - von Tempolimits über Lkw-Umleitungen, Umweltspuren oder den Einsatz schadstoffarmer Busse. Auch die Flottensanierung spielt eine Rolle: Es sind immer mehr Diesel-Pkw mit Euro-6d-Temp-Motoren unterwegs.

Auch Feinstaub-Werte besser

Auch beim Feinstaub ist die Entwicklung erfreulich, was die Experten aber vor allem dem extrem milden und feuchten Winter 2020 zuschreiben. Laut EU -Richtlinie darf ein Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft maximal 35 mal im Jahr überschritten werden. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Latte im vergangenen Jahr in keiner einzigen Stadt gerissen.

Klagen mit Vergleichen beendet