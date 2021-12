WDR-Umfrage zu Luftfiltern: So haben die Städte geantwortet

Die Summe klingt gewaltig: Über 90 Millionen Euro stehen in NRW bereit, mit denen Schulen und Kitas mobile Luftfiltergeräte anschaffen können. Doch der Fördertopf leert sich nach wie vor nur langsam. Bis Ende November wurden davon gerade einmal 4,6 Millionen Euro ausgezahlt. Woran liegt's? Und wie viele mobile Luftfilter reinigen eigentlich schon die Luft in den Schulen NRWs?

Der WDR hat bei den öffentlichen Schulträgern im Land nachgefragt, also bei allen 396 Städten und Gemeinden und 31 Kreisen, ob und wie sie Luftfilter für ihre Schulen angeschafft haben. Rückmeldungen haben wir von 216 Städten bzw. Gemeinden für die Situation an den allgemeinbilden Schulen erhalten, die in ihrer Trägerschaft sind. Des weiteren haben 18 Kreise geantwortet - hierbei ging es vor allem um die Berufs- und Förderschulen. Das lässt ein detailliertes Bild zum Luftfilter-Einsatz in NRW nicht zu, zeigt aber Tendenzen auf.

9.500 Luftfilter-Geräte im Einsatz

111 Kommunen und 12 Kreise haben zurückgemeldet, dass in ihren Schulen derzeit mobile Luftfiltergeräte im Einsatz sind. Zusammengerechnet sind das rund 9.500 Geräte. Hauptsächlich reinigen sie die Luft in Grundschulen (67 Prozent der Geräte). Neun Prozent der Luftfilter werden in Förderschulen eingesetzt, 8,5 Prozent in Gymnasien und 4,7 Prozent in Gesamtschulen.

Aus den Rückmeldungen ergibt sich auch: Weitere 7.300 Geräte sind von den Kommunen und Kreisen bereits bestellt, aber noch nicht geliefert. Bezahlt wurden und werden die Geräte dabei nicht nur aus einem der beiden Lüftungsprogramme des Landes, sondern teilweise auch aus Spenden oder eigenen Haushaltsmitteln.

Förderung mit zu hoher Anforderung?

Aber warum verzichten viele Schulträger auf die Beantragung von Fördermitteln? Das liegt offenbar an den strengen Förderkriterien. Denn Geld gibt es vom Land nur für Räume der "Kategorie 2". Das sind Räume die kaum lüftbar sind, deren Fenster beispielsweise nur auf kipp gestellt werden können.