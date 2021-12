Kommentar: Luftfilter für jeden Klassenraum in NRW?

Es ist eins dieser Aufreger-Themen, über die man vortrefflich streiten kann: sollten alle Schulklassen in NRW Luftfiltergeräte bekommen? Vor allem Eltern fordern das gern, in der Hoffnung, dass ihre Kinder mit so einem Gerät im Raum besser vor Corona geschützt werden, und zudem nicht mehr wegen der vielen Lüftungspausen mit dicken Jacken im Klassenraum sitzen.

Daniela Junghans, WDR Landespolitik

Auch die politische Opposition in NRW hätte das gern, sie will so verhindern, dass Schulen wieder wegen hoher Infektionszahlen geschlossen werden müssen. Das ist alles verständlich, doch leider – mal wieder – nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.

Luftfilter ersetzen kein Lüften

Ja, Luftfilter können das Raumklima verbessern und auch Coronaviren aufnehmen. Aber nur in einem gewissen Maß, deshalb müssen die Räume auch dann weiter gelüftet werden, wenn ein Luftfilter-Gerät vorhanden ist. Vielleicht nicht ganz so häufig, aber immer noch ziemlich regelmäßig.