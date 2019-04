Exklusiv: Lügde-Sonderermittler über die Polizeipannen

Unstrukturierte, schlechte Arbeit ohne Führungsverantwortung - so charakterisiert der Sonderermittler Ingo Wünsch die Versäumnisse der Polizei im Missbrauchsskandal von Lügde. Für die WDR-Sondersendung „Zur Sache“ (Donnerstag, 04.04.2019, 20.15 Uhr WDR Fernsehen) hat er sich erstmals vor der Kamera zu den zahlreichen Ermittlungspannen der Polizei geäußert. „Keiner hat den roten Faden in der Hand gehalten“, so Wünsch.

„Individuelle Fehler“, aber kein Polizeiversagen

Innenminister Herbert Reul (CDU)

Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte Ingo Wünsch als Sonderermittler eingesetzt, nachdem bei der Kreispolizei Lippe 155 Datenträger als Beweismaterial verschwunden waren. Wünsch, bisher für die Fachaufsicht der 47 Polizeibehörden im Land zuständig, leitet nun auch die neue Stabsstelle im Innenministerium zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie.

Dass der Tatort auf dem Campingplatz fünf Mal durchsucht wurde, hält Wünsch für „kriminalfachlich mangelhaft“. Standards seien „eklatant vernachlässigt worden“.

Allerdings will Sonderermittler Wünsch nicht vom Versagen der ganzen Behörde in Lippe sprechen. „Das ist kein Behördenversagen, das ist kein Polizeiversagen“, so Wünsch im WDR-Interview. Vielmehr habe es „individuelle Fehler“ gegeben. Innenminister Reul dagegen sprach noch im Februar von "Polizeiversagen" im Fall Lügde, das ihn "fassungslos" mache. Zuletzt hatte sich Reul bei einer Personalversammlung aber deutlich hinter die Polizei gestellt.