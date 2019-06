Einen Tag vor Prozessbeginn zum Missbrauchsfall von Lügde will der Landtag am Mittwoch (26.06.2019) einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ( PUA ) zum dem Thema einsetzen. Die Fraktionen von CDU , FDP , SPD und Grüne haben sich am Dienstag (25.06.2019) auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt. Die AfD -Fraktion wird einen eigenen Antrag einbringen.

Parlamentarische Aufarbeitung "wichtig und notwendig"

"Dieser Untersuchungsausschuss soll alle Umstände des massenhaften Kindermissbrauchs lückenlos aufklären. Das sind wir den Opfern und deren Angehörigen schuldig" , so die Fraktionsvorsitzenden von CDU , FDP , SPD und Grüne in einer gemeinsamen Erklärung. Es sei wichtig und notwendig, nun auch parlamentarisch mit der Aufarbeitung zu beginnen. Der Untersuchungsausschuss soll "das Handeln von Polizei, Landkreisbehörden und Landesregierung im Fall Lügde gleichermaßen intensiv" untersuchen.

